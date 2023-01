Fiorentina quante uscite, tra esuberi scomodi e rinnovi difficili

Sul quotidiano "Repubblica" si fa il punto sul mercato della Fiorentina. I viola devono sistemare diverse cessioni prima ci potersi concentrare sugli acquisti. Alcuni giocatori come Maleh sono già stati ceduti. Poi c'è Zurkowski, il polacco è vicinissimo allo Spezia per 4 milioni. Il Bologna preme forte per Terzic, la viola lo valuta 4 milioni, in caso di cessione Ranieri sarebbe il vice Biraghi. Per Benassi invece ancora nulla di concreto, si cerca una buona sistemazione Ci sarebbe anche Gollini, per il quale si profila un ritorno anticipato a Bergamo. La situazione Amrabat potrebbe invece sbloccarsi con l'arrivo a Firenze di Rocco Commisso nella giornata di giovedì, il presidente spiegherà al marocchino il progetto intorno a lui, e punta a rinnovargli il contratto, ma non sarà facile. Bonaventura invece firmerà il rinnovo nelle prossime ore.