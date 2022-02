Fiorentina pronta al decollo, a Reggio Emilia una notte speciale

Molto realismo, ma anche parecchio ottimismo accompagnerà stasera i viola a Reggio Emilia

Dopo le ultime vittorie contro Spezia ed Atalanta, la Fiorentina sembra essere ai margini di un possibile decollo e gli stessi protagonisti confermano quello che si percepisce dall’esterno, cioè che il gruppo viola ha un’identità precisa in campo e nello spogliatoio, dove proprio chi gioca meno ha contribuito a scuotere l’ambiente dopo la cessione di Vlahovic. In termini di adrenalina, scrive La Nazione, la partita di stasera contro il Sassuolo ne promette parecchia. La qualità davanti degli uomini di Dionisi e la capacità dei neroverdi di vincere in casa delle prime della classe, rendono questa sfida quantomai affascinante.

In particolare nel Sassuolo sarà la partita di Berardi scrive il quotidiano. L’esterno, apprezzatissimo da Italiano, avrà voglia di pungere la Fiorentina dopo il mancato affondo dei dirigenti viola quando il giocatore avrebbe fatto carte false per venire a Firenze. Ma queste, sono storie di mercato che ora hanno poco senso, conta il presente e conta come la Fiorentina abbia ripreso possesso di tutta la sua ambizione, nonostante la partenza di un centravanti come Vlahovic. E in più, rispetto al passato, c’è anche una sicurezza che nasce dall’aver memorizzato esperienze e situazioni di gioco: molto realismo, ma anche parecchio ottimismo accompagnerà stasera i viola a Reggio Emilia.