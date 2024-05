Fiorentina piena di addi: ecco quanto risparmierà la società

Per il momento si tratta solo di previsioni, tutte peraltro da vagliare da parte del nuovo allenatore e della dirigenza viola, ma la Fiorentina rispermierà parecchio

La prossima stagione la Fiorentina saluterà non solo Vincenzo Italiano, ma anche molti giocatori. Da Arthur a Infatino, passando per Quarta, Nzola, Belotti e chi più ne ha più ne metta. Per il momento si tratta solo di previsioni - tutte peraltro da vagliare da parte del nuovo allenatore e della dirigenza viola- eppure un’eventuale diaspora così massiccia ad oggi permetterebbe alla Fiorentina di risparmiare la bellezza di circa 12 milioni di euro netti, senza contare ovviamente gli stipendi dei prestiti e di Italiano. Lo riporta la Nazione.