Fiorentina, patto squadra-società: soglia minima di punti nello stress-test di 5 sfide

L’edizione odierna de La Nazione si concentra anche sulla serie di gare che attende la Fiorentina dopo la sosta per le Nazionali. Quattro gare prima della prossima pausa, fondamentali per dare una spinta in avanti significativa ai risultati viola. Nello spogliatoio ma anche nelle idee di Commisso c’è una soglia minima dalla quale, prima che la Nazionale si riprenda la scena, Iachini non può scendere ed evitare così di far scattare allarmi di vario tipo. Il patto squadra-società deve garantire questo: almeno sette, otto punti, nelle prossime quattro partite e il passaggio del turno in coppa Italia. Traguardo minimo, si è detto, giudicando infatti il grado di pericolosità che hanno le partite della Fiorentina in arrivo.

Si parte dalla gara con lo Spezia, a Cesena, nella quale la Fiorentina è praticamente obbligata a vincere per cancellare subito le scorie della doppia sconfitta contro Inter e Sampdoria. Ma i tre punti dovranno arrivare nella cassaforte viola anche la settimana successiva quando a Firenze ci sarà l’Udinese. Queste due partite faranno da apri strada all’altro obiettivo che la Fiorentina non può fallire fra una sosta di campionato e l’altra: il superamento del terzo turno di coppa Italia, gara in programma mercoledì 28, al Franchi, contro il Padova. Quattro giorni dopo il campionato propone la sfida (la prima trasferta di due consecutive) a casa dell’avversario più duro in questo mini tour de force: la Roma. Infine, nell’anticipo del sabato (7 novembre) prima appunto della nuova sosta per la Nazionale ecco la trasferta a Parma.