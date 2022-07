Fiorentina ospite al Castellani? Corsi apre, Empoli si divide

La Fiorentina ci pensa, Corsi apre all’ipotesi, il sindaco Barnini frena. Così La Nazione sintetizza l'opzione "Castellani" per i viola. Più che una semplice idea come casa temporanea, in attesa dei lavori che al Franchi. Per una piccola città come Empoli potrebbe non essere così semplice gestire l’afflusso di una tifoseria così importante. Sul tema si è espresso il presidente azzurro Fabrizio Corsi: «Ne ho parlato con i dirigenti viola e con Joe Barone. Nel segno di dialettica e rapporti collaborativi mi sembra normale dare la nostra disponibilità, anche perché il sindaco Barnini ne è al corrente. Penso che per il nostro club e anche per tutta la città sia una cosa positiva ospitare la Fiorentina. Nel caso ci faremo trovare pronti e ci impegneremo affinché l’impianto e il terreno di gioco vengano gestiti al meglio».