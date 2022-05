Fiorentina, incubo Ranking: la Conference per ripartire

La Fiorentina torna in Europa. Ecco la condizione del club viola in vista dei playoff

La Fiorentina si è qualificata al play off alla seconda edizione della Conference League. Con i risultati ottenuti sul campo, Italiano ha riportato dopo 5 anni il club in Europa. Il Corriere Fiorentino analizza la situazione della Fiorentina in ambito europeo. Nel 2017, il club viola era il terzo club italiano nel Ranking Uefa dietro a Napoli e Juventus. Adesso invece non compare nemmeno. Questo a causa di anni senza nemmeno ottenere un punto, simbolo delle difficoltà passate da questo club. Attraverso il ranking della Federazione (Italia terza), la Fiorentina potrà essere testa di serie nei playoff, ma molto probabilmente non potrà occupare la prima e la seconda fascia nei possibili gironi. Ecco quindi che tornare in Europa è stato un elemento fondamentale per far ripartire questa squadra, con la speranza che tutto ciò diventi normalità. (CALENDARIO CONFERENCE)