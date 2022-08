Fiorentina inconcludente, specie in 11 contro 10. Non c’è cattiveria

L’Empoli ha costruito con coraggiosa pazienza la sua partita difensiva ed ha portato a casa un pareggio meritato. Questa l'analisi del Corriere Fiorentino, che biasima la Fiorentina, inconcludente soprattutto quando si è trovata in superiorità numerica.Niente di male e niente di buono, due punti persi ma almeno non è arrivato come l'anno scorso un risultato negativo. La squadra gioca bene, ma manca la cattiveria di andare a far proprio il risultato. Neanche i cambi hanno portato quel quid in più di cui spesso la banda Italiano difetta.