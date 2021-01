Fiorentina in campo verso Torino: Prandelli riparte da due certezze

È stato un lunedì di ripresa degli allenamenti come tanti altri, ma anche un po’ diverso dal solito per la Fiorentina che sarà chiamata a scendere in campo già venerdì sera a Torino. Esiste quindi la necessità di rivedere e accorciare i tempi. La seduta al centro sportivo (sotto gli occhi del presidente Commisso) è intanto servita a Prandelli e al suo staff per avere conferma delle buone condizioni atletiche del gruppo, che è componente fondamentale sulla strada della continuità di risultati. Per quanto riguarda le scelte di formazione, si legge su Stadio in edicola oggi, la base rimane quella vista contro il Crotone, con Ribery a supporto di Vlahovic per quanto riguarda il fronte offensivo e Amrabat regista adattato tra i due interni Bonaventura e Castrovilli per quanto riguarda la linea di centrocampo.

