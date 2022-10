Fiorentina in caduta libera: Jovic spreca, Vecino e Zaccagni no

Partita da dimenticare quella della Fiorentina contro la Lazio di ieri sera. La squadra viola spreca troppe occasioni nei primi minuti della gara, con Jovic che manda in frantumi due occasioni nitide per portare i vantaggio i suoi. Atteggiamento totalmente diverso, invece, della Lazio, che ogni volta che si presenta davanti alla porta resta fredde e punisce i viola come può. Prima con l'ex Vecino su calcio d'angolo, poi su cross di Milinkovic-Savic, Zaccagni taglia in area di rigore e anticipa difensori e portiere. In mezzo anche una traversa clamorosa di Mandragora, poi il tracollo finale, con Luis Alberto e Immobile che chiudono i conti. Come scrive il Corriere dello Sport, quarta vittoria consecutiva senza prendere gol per i biancocelesti, che con Sarri adesso tornano in corsa per l Champions League. Situazione completamente diversa, invece, per la Fiorentina, che resta ferma a nove punti in classifica. I viola devono uscire al più presto da questo tunnel e ripartire nel migliore dei modi.