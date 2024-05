Fiorentina, il programma dei prossimi impegni. Lunedì partenza per Atene

La Nazione riporta aggiornamenti riguardo il programma della Fiorentina: partenza oggi per Cagliari e lunedì per Atene. In tutto, più o meno, saranno 3.530 chilometri - calcolati in linea d’aria - quelli che la Fiorentina dovrà coprire tra oggi pomeriggio, quando partirà alla volta di Cagliari, e giovedì 30, quando la squadra farà ritorno a Firenze dopo la finale di Conference League di Atene. Il programma della settimana più delicata dell’era Commisso è stato scandito nei minimi dettagli: terminato il media day odierno (che prevede anche un allenamento che farà da rifinitura in vista del match col Cagliari), i viola voleranno in direzione Sardegna, dalla quale faranno ritorno giovedì notte subito dopo la partita. Alle porte, infatti, c’è già il viaggio all’ombra del Partenone, una trasferta da albo d’oro che la Fiorentina inaugurerà lunedì, quando nel pomeriggio si sposterà nel cuore dell’Attica: in Grecia infatti, a partire da martedì 28, la squadra svolgerà sia la seduta di rifinitura che l’attività stampa con protagonisti il tecnico Italiano e due calciatori. La notizia più importante riguarda però il ritorno a Firenze: indipendentemente dall’esito della finale, il programma prevede il rientro solo giovedì in mattinata e non subito dopo la partita dello stadio Agia Sophia.