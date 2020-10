Fiorentina femminile, Schroffenegger: “Battiamo la Juve! A Firenze per vincere”

Katja Schroffenegger, portiere della Fiorentina Femminile, ha parlato al Corriere Fiorentino. Di seguito vi riportiamo qualche passaggio della lunga intervista:

La Juventus è una squadra forte, possiede basi solide. Però non sono venuta a Firenze per arrivare seconda, quindi battiamola!Già nel 2018 avevo l’idea di vestire la maglia viola, ma non c’è stata l’offerta giusta. Poi un anno fa sono arrivata in città, nella Florentia, e ora finalmente si è avverato il mio sogno di giocare per la Fiorentina. Il tempo libero? Sono una creativa, amo cucire, e disegnare.