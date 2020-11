Fiorentina, è notte fonda: un solto tiro in porta, la panchina di Iachini traballa

Roma-Fiorentina, il commento de La Gazzetta dello Sport: “Tutto questo grazie a un 2-0 santificato dalle reti di Spinazzola e Pedro, ma che sta stretto alla squadra di casa davanti a una Viola stavolta povera cosa, se si pensa che l’unico tiro nello specchio lo fa al 35’ della ripresa. Morale: una squadra che non incassava 12 gol nelle prime 6 partite di Serie A dal 2001-02, che ha perso 3 delle ultime 5, ha dei problemi, ed è per questo che traballa la panchina di Iachini, poco convincente nel proporre in partenza un attacco con Callejon e Ribery”.

