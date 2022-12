Fiorentina, è l’ora dei giovani: da Pierozzi a Cerofolini

Fiorentina, è l'ora dei giovani. Questo uno dei tanti indizi che emergono dopo queste sette amichevoli in vista della ripresa del campionato, così come le voci circolate nei giorni scorsi. Non pare un caso che nella stagione in cui verrà inaugurato il Viola Park il club di Commisso sia riuscito, seppur in poche amichevoli, a mettere in mostra le qualità e le potenzialità di qualche giovane del settore giovanile. Ci sono dei ragazzi che fanno parte della Fiorentina addirittura dall'Under 10. I viola, oltre a blindare i pezzi pregiati, hanno la seria intenzione di aggregare anno dopo anno almeno un giovane proveniente dal proprio vivaio in prima squadra, con l'obiettivo di creare un zoccolo "Made in Florence" con cui irrobustire il senso di appartenenza. Possiamo spiegarle forse così le scelte di mercato che riguardano direttamente la squadra dei portieri. L'avventura di Gollini sembra ormai ai titoli di coda e tra le soluzioni che la società sta valutando c'è quella di promuovere come vice-Terracciano Cerofolini e far salire in prima squadra il baby Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 di pura classe.