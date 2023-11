Fiorentina e il ritorno dei Nazionali: tutti carichi per la sfida con il Milan

Finalmente, tutti di nuovo insieme. Vincenzo Italiano durante la sosta per le Nazionali, che si avvia alla conclusione, soltanto per due allenamenti potrà lavorare col gruppo al completo. Due giorni, compresa la rifinitura, per provare soluzioni, schemi, situazioni di gioco. I sudamericani ( Gonzalez, Quarta, Mina) sono tornati ieri a Firenze e nel pomeriggio di oggi saranno al Viola Park a disposizione del tecnico della Fiorentina. Condizioni fisiche da valutare, specie per Nico Gonzalez reduce da due sfide giocate una da titolare (nella sconfitta interna con l’Uruguay) e l’altra da subentrante al Maracanà nella storica vittoria col Brasile macchiata da alcuni scontri durante l’inno Albiceleste, fortemente fischiato dai brasiliani, con l’intervento delle forze dell’ordine, le manganellate e la decisione di Messi di riportare la squadra negli spogliatoi nell’attesa che tutto tornasse alla normalità. La domanda che rimbalzerà in queste ore è la seguente: come sta Nico? Perché il numero dieci viola è un giocatore che sposta gli equilibri e la gara di sabato, al Meazza, è di quelle cruciali per il destino della Fiorentina. Ripartire dopo la sosta col piede giusto, dando dunque continuità alla vittoria col Bologna, vorrebbe dire preparare al meglio un finale di 2023 davvero intenso. Tante sfide tra campionato, Conference, Coppa Italia. Piano piano sono tornati tutti i Nazionali al Viola Park e questo pomeriggio sarà il turno di Mina, titolare e capitano con la Colombia nella vittoria col Paraguay, Quarta (mai impiegato) e Gonzalez appunto. In base alle condizioni fisiche anche degli altri, tra tutti Bonaventura e Milenkovic, il tecnico disegnerà l’undici iniziale per affrontare i rossoneri. Non ci sarà Ranieri squalificato, e dunque è possibile prevedere che la coppia centrale sarà formata da Milenkovic e Quarta. La sosta ha poi permesso a Kayode di tornare in gruppo: un’ottima notizia, anche se forse per il ritorno dal primo minuto bisognerà attendere ancora qualche giorno. Dunque ecco che Parisi, molto probabilmente, sarà chiamato di nuovo a straordinari adattandosi sulla destra. A riportarlo La Repubblica.