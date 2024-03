Fiorentina e Atalanta si giocano la stagione: trofeo o “zeru tituli”, manca poco

Il futuro in quaranta giorni. Che poi sono 39, ma ovviamente cambia poco. Da oggi ed entro il 24 aprile Atalanta e Fiorentina avranno le idee molto più chiare sull’esito della loro stagione, e dunque su quella che verrà. Sulla prospettiva di vincere un trofeo o di chiudere con zeru tituli . Sull’aria che potranno respirare in Europa, e quanta. E più di qualcosa dipenderà dal loro sgomitare quando si incroceranno, e da come lo faranno. Dea e Viola: sono le due uniche squadre italiane ancora impegnate sui tre fronti: Serie A, Coppa Italia e la rispettiva Europa. E a cominciare da oggi pomeriggio, sul ring del Gewiss, si sfideranno tre volte nel giro di 39 giorni, fra campionato e semifinali di Coppa Italia. All’ultimo respiro, perché nello stesso arco di tempo giocheranno nove partite. Ma c’è di più: considerando la sosta del campionato alle porte, le otto gare dopo quella di oggi saranno concentrate in 26 giorni. Un tour de force. Anzi, un altro tour de force, dopo quello che stanno per mettersi alle spalle. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.