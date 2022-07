CorSport: la Fiorentina offre una cifra mostruosa per trattenere Milenkovic

Prove di futuro tra la Fiorentina e Nikola Milenlovic. Ecco infatti che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rinnovo di contratto per il difensore serbo stia procedendo senza interruzioni. Già due gli incontri tra l'agente e la società viola, che lo vuole blindare fino al 2025 e con uno stipendio di 3,5 milioni di euro. Per Vincenzo Italiano, la conferma del centrale sarebbe un chiaro messaggio in vista della prossima stagione. In casa Fiorentina si vuole evitare che la questione prendi il sopravvento come ogni estate, evitando di farla diventare l'ennesimo tormentone estivo. Barone e Pradè hanno ribadito ancora una volta la volontà di rendere Milenkovic ancor di più un simbolo della squadra, a maggior ragione ancor di più con l'Europa.