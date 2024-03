Fiorentina, così l’Europa League è irraggiungibile: vincere per ricredersi

Qual è la vera Fiorentina? Questo si chiede il Corriere dello Sport, che mettendo a confronto la partita della Lazio con quelle di Sassuolo, Udinese, Lecce e Empoli, si sofferma su quale Fiorentina dobbiamo abituarci a vedere. Perché, nel caso in cui, la squadra di Italiano non riuscisse a evidenziarsi dai risultati deludenti di inizio 2024, allora l'obiettivo Europa League non può essere considerato fattibile. I dubbi nascono da quanto visto nelle gare precedenti a quella contro la Lazio. La Fiorentina ha avuto un calo fisico e mentale, con lo sgretolamento lento delle sue certezze. Altrimenti si fa veramente fatica a spiegarsi il calo degli uomini di Vincenzo Italiano. Ci sono pronte altre quattro partite per avere la risposta poi non più sindacabile nei modi e nei tempi: Roma, Atalanta e, dopo la sosta, Milan e Juventus (con annesse Conference League e Coppa Italia). Quattro partite per quattro riprove. Definitive.