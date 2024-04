Fiorentina all’attacco, ma il Plzen sa come difendere “all’italiana”

Servirà pazienza, attenzione, concentrazione, cura dei dettagli e consapevolezza che quello di stasera sarà soltanto il primo round, molto più complicato del previsto. Il sorteggio di qualche settimana fa è stato benevolo ma l’imperativo di Italiano è quello di non sottovalutare il Viktoria Plzen, squadra abile ad accettare il ruolo di underdog, concedendo lo status di favorita alla Fiorentina, ma pronta a regalarsi una notte di gloria, trascinata da uno stadio che sarà tutto esaurito, con undicimila spettatori sugli spalti. In campionato il Viktoria è staccato da Sparta e Slavia ma in Europa si trasforma: nei preliminari in sei partite ha vinto cinque volte, pareggiando solamente con il Drita, con gol qualificazione al 24’ minuto di recupero, nella fase a gironi ha conquistato sei successi in sei gare — unica squadra nella competizione — mentre negli ottavi ha avuto ragione del Servette ai rigori dopo un doppio 0-0. I cechi sono la miglior difesa, con solo un gol preso da settembre ad oggi, ma arrivano con diverse defezioni di formazione: out l’esterno Sykora, out la punta nigeriana Durosimni, squalificato Kopic, è in dubbio anche Mosquera. I pericoli numero uno si chiamano Sulc, trequartista e Chory, attaccante alto quasi due metri, con l’ex Udinese Vydra pronto a subentrare. Il piano tattico della partita lo ha definito l’allenatore Miroslav Koubek: «Ho visto la partita di domenica, per battere la Fiorentina, squadra europea, servirà giocare all’italiana, come ha fatto la Juventus». Proprio per questo Italiano non si fida e manderà in campo una Fiorentina con qualche novità e con qualche sorpresa di formazione. Lo riporta La Repubblica.