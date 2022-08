Fiorentina, adesso servono i gol: l’obiettivo per il nuovo campionato

La Gazzetta dello Sportevidenzia la situazione delle squadre di A ad un giorno dall'inizio del campionato. Per quanto riguarda la Fiorentina, il focus principale è sull'attacco. Sì, perché l'anno scorso la squadra viola ha effettuato 59 tiri in più della Lazio per arrivare a 18 gol in meno. Ecco quindi, che tutta la responsabilità va su Luka Jovic. Il serbo dovrà aiutare la squadra di Italiano a sopperire a questa mancanza, ritrovando la forma che portò il Real a versare 60 milioni nelle casse dell'Eintracht Francoforte.