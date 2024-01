Fiorentina, adesso il modulo è variabile: guidano le esigenze

Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2 anche in campionato dopo averlo utilizzato per la prima volta in assoluto martedì contro il Bologna in Coppa Italia.

C’è di nuovo Sottil che in nemmeno due settimane ha smaltito la distrazione di grado lieve ai flessori della coscia sinistra patita contro il Torino lo scorso 29 dicembre, c’è ancora Brekalo che è sempre sospeso tra il ritorno alla Dinamo Zagabria e la Salernitana, c’è Parisi che ha corsa e attitudine per fare all’occorrenza l’esterno offensivo, c’è subito l’ultimo arrivato Faraoni, ma tutto sommato, e nulla escludendo, Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2 anche in campionato dopo averlo utilizzato per la prima volta in assoluto martedì contro il Bologna in Coppa Italia. Il condizionale spiega tutto, ma non spiega che le scelte potranno consentirgli di iniziare o di passare a partita in corso al consueto 4-2-3-1 con pochi scossoni e, comunque, saranno solo in funzione dell’Udinese senza pensare al Napoli e alla Supercoppa. Lo riporta il Corriere dello Sport.