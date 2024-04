Finalmente Kouamè: la gioia dell’attaccante nel nome di Barone

Quella di giocarsi la carta Kouame per spezzare la resistenza della Salernitana è stata una mossa che a prescindere ha dato i suoi frutti. Kouame ha messo piede sul prato al 70’ al posto di Castrovilli (tornato titolare dopo quasi un anno) e immediatamente ha avuto una chance per sbloccare il match, neutralizzata però da Guillermo Ochoa, il 38enne portiere messicano della Salernitana. Poco male perché all’80’, dieci minuti esatti dopo il suo ingresso, Kouame ha davvero portato la Fiorentina in vantaggio. Cross dalla trequarti di Ranieri degno di un trequartista e colpo di testa che ha lasciato di sasso il difensore Marco Pellegrino. «Lo dedico a Joe Barone» il pensiero dell’attaccante viola a fine gara, aggiungendo significato a un gol di per sé già pesante. Per la squadra, che ha vinto per la prima volta in trasferta nel nuovo anno. Lontano dal Franchi, infatti, finora era stato uno strazio. Solo 3 gol segnati prima della vittoria di ieri, con la Fiorentina che alla vigilia si presentava con il peggior attacco in trasferta del 2024. Dal successo di misura a Monza del 22 dicembre erano arrivati soltanto due pareggi (lo 0-0 col Torino e l’1-1 nel derby con l’Empoli) e addirittura quattro sconfitte. Partendo dalla più recente, contro Juventus, Bologna, Lecce e Sassuolo. Anche per questo il 2-0 rifilato alla Salernitana, seppur moribonda, dà un pelo di fiducia in più in vista del viaggio a Bergamo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Oltre al fatto che il margine d’errore in Serie A è ridotto allo zero visto l’attuale nono posto in classifica che cozza con l’obiettivo iniziale di piazzarsi nella «zona Europa». Lo riporta il Corriere Fiorentino.