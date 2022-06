Ferrara: “Jovic e il like a Viale Talenti, Mandragora il nuovo mezzo Marrone”

"Ormai è solo una questione di like. Jovic ne mette uno sotto una foto della Fiorentina e il gioco è fatto. Poi ne mette uno sotto la foto di Ponte Vecchio per ribadire il concetto. Ma è quando arriva un cuore sotto una foto del sottopasso di vale Talenti che quelli del Real capiscono che se ne vuole andare davvero. [...] Italiano, invece, per firmare il rinnovo aveva chiesto Milinkovic Savic. E che problema c’è? Solo che lui aveva chiesto Sergej, non Vanja. Pazienza. Il portierone non è come il fratello, però puoi sempre spacchettarlo e rivenderlo due volte: una come Milinkovic e una come Savic. [...] Moena, in fondo, non è che una Firenze nord con le Dolomiti al posto della Calvana. Lassù, se sali in vetta e urli chi si compraaaaa, l’eco di risponde "Mandragoraaaaaaa, e si scala dai sordi di Vlahovicce". Anche l’eco ha preso il nostro slang. Ed è meglio di Alexa. Al di là del valore tecnico possiamo comunque affermare che, come moneta di scambio di matrice bianconera, Mandragora è il nuovo mezzo Marrone. Adesso si aspetta solo che Dodò metta un like a una foto di Venuti ed è fatta".