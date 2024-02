Faraoni, l’inizio un’illusione: l’involuzione dell’ex Verona

Il Corriere dello Sport si sofferma su Faraoni. Ufficializzato il 13 gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto, l'ex Verona non si può dire che abbia spostato gli equilibri in maniera decisiva sulla sua corsia di competenza. Aveva illuso il suo impatto in maglia viola, visto che già contro l’Udinese era sceso in campo per 45 minuti confezionando un assist. Poi solo due minuti in Supercoppa col Napoli e un buon esordio da titolare contro l’Inter. Dopodiché l’involuzione che ha visto il trentaduenne soffrire a Lecce e a Empoli (con due panchine nel mezzo) per un totale di 5 presenze.