Fallo di Gonzalez nell’azione del 1-2? Bergonzi: “Nulla da segnalare”

L'ex arbitro: "Napoli-Fiorentina? Nulla da segnalare. L'unico episodio che voglio segnalare è quello del gol annullato a Rabiot"

A 1 Football Club, trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi. Tra gli arbitraggi analizzati dall'ex fischietto c'è anche quello del Maradona: "Napoli-Fiorentina? Nulla da segnalare. L'unico episodio che voglio segnalare è quello del gol annullato a Rabiot in Cagliari-Juventus. E' una follia del calcio annullare quel gol, hanno usato il regolamento come la multa del vigile".