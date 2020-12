Un gettone da titolare, molto a sorpresa, contro l’Atalanta, in un pomeriggio veramente nero per la Fiorentina in generale. Valentin Eysseric, contratto in scadenza nel 2022, aveva messo insieme altri 11 minuti nella partita precedente pareggiata contro il Genoa, poi sempre panchina. Inutile dire che il francese è sulla lista dei partenti, ma al momento non si registra nessun tipo di proposta, scrive La Nazione.

