Europa: viola in cerca dei 3 punti della sicurezza. Le possibili combinazioni

Se i viola dovessero vincere a Cagliari, sarebbe blindato l'accesso in Europa anche per il prossimo anno

La Nazione scrive oggi della corsa all'ottavo posto in campionato, proponendo le possibili combinazioni. Alla Fiorentina, infatti, a Cagliari basterebbe il pareggio per sopravanzare definitivamente il Napoli (che al massimo potrebbe raggiungere i viola a quota 55 ma sarebbe in svantaggio negli scontri diretti) ma non il Torino, di scena a Bergamo contro un’Atalanta che stasera a Dublino col Bayer Leverkusen sparerà verosimilmente le ultime cartucce a disposizione. Logico che, bastando due punti, andrebbe bene anche il pareggio di Cagliari, ma servirebbe poi anche un punto a Bergamo. D’altronde Torino e Napoli potrebbero anche perdere entrambe e restare dietro ai viola pure in caso di sconfitta all’Unipol Domus. Inoltre, occhio al nono posto. Se la Fiorentina trionferà ad Atene si sbloccherà lo slot Conference League.