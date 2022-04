Europa, prossima fermata San Siro: Viola, è il momento dell’orgoglio

Italiano e Barone, allo studio il piano anti Milan: gara sulla carta quasi proibitiva per alimentare il sogno Europa della Fiorentina

La Fiorentina si appresta a vivere volata finale per l'Europa, iniziando dallatrasferta di San Siro col Milan. In casa di un caro amico, domenica "nemico" come Stefano Pioli. I Viola di Italiano - scrive La Nazione - vengono da due grandi occasioni sprecate. Adesso però è doveroso puntare con decisione al diavolo, lanciato verso la conquista dello scudetto. Nella giornata di giovedì Barone e Italiano hanno stretto un patto, sintetizzato così dal quotidiano: "scordarsi il passato, cristallizzare il futuro, per concentrarsi sul presente". È il momento di serrare le fila per andare a Milano con la determinazione e la voglia di fare risultato. Per rispetto verso la tifoseria, ma anche verso gli stessi giocatori, andati oltre i propri limiti. Per "trasformare una stagione grandissima in fantastica" - come ha detto Italiano.