Esodo lombardo: pronti già 5.000 tifosi fra San Siro e lo Zini in Coppa

La Fiorentina andrà alla Scala Del Calcio per tentare il colpaccio in casa dei nerazzurri, con il supporto di un gran numero di tifosi viola al seguito. Secondo Repubblica saranno circa 5.000 i sostenitori che partiranno dalla Toscana per le due trasferte lombarde fra Inter e Cremonese. Circa 1.500 quest'oggi, mentre oltre 2.500 hanno già staccato i biglietti per lo Zini in salsa Coppa Italia, con tanti altri supporters a caccia di tagliandi negli altri settori. Non solo i gruppi organizzati, ma anche famiglie e tanti tifosi che si muoveranno con mezzi propri. Anche per la tifoseria, quello di aprile sarà un mese intenso.