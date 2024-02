Ecco cosa perde la Fiorentina con l’assenza di Kouamè

No, non ci voleva lo stop per malaria. Non ci voleva per Kouamè, ma anche per la Fiorentina. La sua assenza infatti, priva Italiano di elementi tattici non indifferenti. Kouame infatti, (ultima partita il 29 dicembre col Torino) poteva garantire fisicità e dinamismo nella fase offensiva, ma soprattutto la possibilità di alzare il pallone per uscire dalle pressioni avversarie e andare a giocare sulle seconde palle nella metà campo avversaria. Possibilità tattica che mancherà ancora. Lo riporta La Nazione.