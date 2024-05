E ora si pensa solo all’Olympiacos: cinque giorni per decidere la stagione

Archiviata anche la pratica Cagliari, ora non c'è davvero più nulla che separa la Fiorentina dalla Conference League e da una finale che vale una stagione. Da oggi Italiano potrà programmare nei dettagli quella che è la gara clou dell'intero anno calcistico, sospirata e temuta al tempo stesso, con Barone cui dedicare tanto e un Commisso in più (segnalato in arrivo da NY).