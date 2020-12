La Gazzetta dello Sport dedica un trafiletto al possibile doppio affare per il Parma di Liverani: il tecnico vorrebbe riavere, dopo la bella e sfortunata esperienza al Lecce nello scorso campionato, sia Riccardo Saponara dalla Fiorentina, sia Filippo Falco dai pugliesi. Per il primo, la promessa di trovare più spazio; per il secondo la possibilità di tornare sul palcoscenico della Serie A.

