E’ l’anno del Drago…wski. Il polacco quasi sempre migliore in campo

Nonostante i sette gol incassati nelle ultime quattro partite di campionato, è l’uomo che ha tenuto a galla la Fiorentina. Dalla sfida col Benevento alla trasferta di Bergamo Bartolmiej Dragowski ha evitato imbarcate per una Fiorentina che è letteralmente nelle sue mani. Come riporta La Nazione, il polacco è l’eroe di cui i viola hanno bisogno: il coraggio di spingersi in area col Genoa, le parate su Zapata e Romero, Drago ha alzato l’asticella ma vuole evitare di rivivere i brividi di quando lasciò Firenze in prestito nel gennaio 2019 per andare a Empoli. Contro il Sassuolo toccherà a lui sbarrare la strada a Berardi che come vede Fiorentina si scatena e pure all’ex compagno Ciccio Caputo.

