E la Roma… copia la Fiorentina. Derby polacco per l’attacco se parte Dzeko

La Gazzetta dello Sport scrive che la Roma riflette su quale possa essere la punta migliore su cui scommettere in caso di addio di Edin Dzeko. Se Milik è sempre stato un obiettivo (sul centravanti che lascerà il Napoli si è registrato un flebile interesse della Fiorentina), il nome nuovo per i giallorossi è quello di Piatek, che da settimane è designato come una delle alternative più concrete per il reparto offensivo gigliato. Le remore, per la Roma, sono le stesse: costo del cartellino alto – 25 mln – e dubbi su un giocatore che da un anno e mezzo a questa parte non è più lo stesso. Sta di fatto, però, che nella corsa a Krzysztof Piatek si è inserita anche la società del neo-presidente Friedkin.

