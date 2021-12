Dusan, mamma mia che numeri: l’impatto del serbo nel mondo viola

Ecco i numeri di Dusan Vlahovic con la maglia viola. Cifre impressionanti, sperando che il mercato non freni questa cavalcata

Il Corriere dello Sport analizza per filo e per segno tutti numeri di Dusan Vlahovic con la maglia della Fiorentina . L'attaccante serbo ha segnato 16 volte in 18 partite, di cui 8 nelle ultime sei gare consecutive tra il Milan e il Sassuolo . Meglio di lui solo Gabriel Omar Batistuta che ha segnato, nell'era dei tre punti, per ben 11 turni consecutivi nel 1994.

Guardando in casa viola, Vlahovic continua a scalare la classifica "all time" dei marcatori in campionato: Con 43 gol in Serie A da quel 18 settembre 2018, data del suo debutto, ha superato nomi di un certo calibro come Baggio (39 reti), Rui Costa (38), Enrico Chiesa (34). Prossimi obiettivi sono Gilardino (52), Mutu (54) e Toni (55). Chissà se il mercato lascerà il tempo per raggiungere chi ha scritto la storia della Fiorentina: Hamrin (150) e Batistuta (151). (Pera altre statistiche visitare NUMERI CALCIO)