Due punti in meno rispetto a un anno fa: la Fiorentina si è rimessa in linea

" Fiorentina, la rincorsa è possibile. Ma la sosta mondiale sarà un rebus ": è il titolo dell'analisi di Angelo Giorgetti per La Nazione sul momento della squadra viola che ha due punti in meno rispetto allo scorso campionato. Quindi la Fiorentina si è rimessa in linea. Per arrivare dove? Questo si chiede il quotidiano.Qui il discorso si complica soprattutto a causa della lunga sosta per il mondiale.

Il giornale si sofferma poi sul cambio di modulo. Meno eleganza, più concretezza e verticalità. Fra gli altri, soprattutto Ikoné e Jovic hanno tratto beneficio dalla modifica del modulo. L’ultima partita dell’anno per misurare un’evoluzione così evidente sarà quella di domenica prossima a San Siro contro il Milan: la squadra di Italiano ci arriverà con la testa più libera, oltre che alla classifica più solida e davvero sembra un peccato doversi fermare dopo aver trovato finalmente un senso incoraggiante a una stagione che si era messa male, se non peggio. L’allenatore e i giocatori hanno condiviso il cambio del modulo anche per superare i vuoti lasciati dalle assenze (Gonzalez e Sottil) in due ruoli decisivi per il 4-3-3: la gestione di Nico è stata fra l’altro tormentata e l’impressione è che non tutto sia filato liscio nei rapporti interni anche sul tema delle informazioni da comunicare a proposito dei problemi fisici. Resta il fatto che l’attaccante sembra avviato verso la convocazione mondiale nella lista che renderà nota il ct dell’Argentina, Scaloni.