Due per ogni ruolo: Italiano e il gioco delle coppie

Repubblica Firenze si concentra sul gioco delle coppie, ovvero due giocatori per ogni ruolo che possano, in allenamento e nel corso della stagione, fornire a Italiano valide alternative in vista delle tre competizioni nelle quali la Fiorentina sarà impegnata.

A centrocampo poi ci sono Amrabat e Mandragora davanti alla difesa, piedi sinistri sono quelli di Duncan e Maleh, mentre i destri sono Bonaventura e Zurkowski ( in attesa del rientro di Castrovilli). Infine l’attacco. Cabral e Jovic possono essere complementari, i sinistri sono Ikonè e Gonzalez, i destri invece Saponara e Sottil. In questo caso, però, Italiano ha spesso optato per far giocare in una posizione di esterno offensivo un calciatore dal piede invertito, in modo da sfruttare al meglio il movimento a rientrare per poi calciare, creare superiorità numerica, servire i compagni.