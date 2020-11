DS Vasco Da Gama: “Da gennaio Balotelli pronto a rilanciarsi in Brasile”

In una lunga intervista questa mattina su Tuttosport, il DS del Vasco Da Gama Fabio Cordella parla anche di Balotelli, recentemente accostato anche alla Fiorentina. Dal Brasile sono sicuri, Mario è pronto a rilanciarsi in Sudamerica:

Stiamo lavorando con il suo procuratore per portare uno dei giocatori più forti a livello mondiale in Brasile. Mario è sempre più convinto del nostro progetto. Il livello è alto e Balotelli potrà rilanciarsi anche a livello di Nazionale: l’Italia ha bisogno di lui come lui dell’Azzurro.