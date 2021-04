Drago e il derby con Skorupski per prendersi Euro 2021. Sul futuro in viola…

Domenica oltre ai tre punti c'è in palio una maglia per il ruolo di terzo portiere della Polonia

Hanno preso per mano le proprie squadre e, molto spesso, l’hanno tirate fuori dai guai. Parata dopo parata, Lukasz Skorupski e Bartlomiej Dragowski hanno scalato le classifiche di rendimento e se oggi Bologna e Fiorentina sono vicine alla salvezza (i rossoblu, più dei viola) molto lo devono proprio a questi due portieri. In questa sfida tutta polacca non ci sono soltanto i tre punti, ma un sogno: Euro 2021. O meglio, il ruolo di terzo portiere a questa competizione se si considera come certe le presenze di Szczesny e Fabianski. E in tal senso le ultime indicazioni non sembrano giocare a favore del viola. Basta guardare le convocazioni di Paulo Sousa che, per le prime tre gare di qualificazione al mondiale 2022, ha portato con sé il portiere del Bologna, lasciando a casa Drago. Nella testa di Bartlomiej però, quel sogno rimane. E lo scontro diretto di domenica può essere una buona occasione per guadagnare punti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.