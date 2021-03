Diritti tv Serie A, resta lo stallo. La posizione della Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport si fa il punto sull’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. La Lega continua a essere divisa in due schieramenti contrapposti. Un gruppo di sette società (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Verona) spinge per velocizzare la pratica e per accettare la proposta di Dazn, che nella votazione di ieri ha raccolto i voti favorevoli anche di altri quattro club (Cagliari, Milan, Parma, Udinese). Gli altri nove (Roma, Genoa, Torino, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, Spezia) astenuti, non perché insoddisfatti dall’offerta di 840 milioni di Dazn, ma per la volontà di affrontare la questione televisiva insieme a quella relativa ai private equity.

