Di nuovo sotto la curva: fischi e contestazione. La Fiorentina è stata avvisata

Milenkovic, Terracciano, Belotti...tutti. Tutti sotto la curva dopo il brutto pareggio con l'Empoli, con i tifosi viola pronti a contestare una Fiorentina a secco di risultati. "Fuori le…", "Meritiamo di più", "Vogliamo undici leoni". Questi i messaggi principali ai giocatori che adesso hanno finito ogni tipo di alibi. La Nazione sottolinea come la gara con la Lazio sia decisiva per il rapporto tra Firenze e la squadra. Al Franchi il sostegno non mancherà, ma in caso di sconfitta, sarà difficile poi ricucire un qualcosa che si sta rompendo. La Coppa Italia e la Conference League sono le ultime speranze.