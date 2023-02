Dentro la “grotta” del Braga: la sfida più difficile di Italiano

Il Corriere Fiorentino analizza il match di oggi tra Braga e Fiorentina. La Conference League può valere tanto e Italiano lo sa bene. Difronte però non c'è una squadra qualsiasi. Il club portoghese, che ospita i Viola nel suo particolare stadio, è abituato a match di questo calibro con una valenza europea. La Fiorentina dovrà dimostrarsi all'altezza. Il Braga viene da 13 vittorie nelle ultime 15 partite, i Viola non ingranano in campionato. Insomma, lo specchio della partita non è dei migliori.