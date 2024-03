De Laurentiis riflette sul futuro del Napoli: tra i suoi pensieri Italiano c’è

Aria di riflessioni in casa Napoli. Dopo l'estate dell'addio di Spalletti, Aurelio De Laurentiis ha cambiato tre allenatori, troppi per i suoi gusti. Per questo motivo, per il Napoli del futuro serve chiarezza. Il Corriere dello Sport analizza i vari candidati. Da Antonio Conte, il nome più gettonato ma complicato, a l'ex viola Stefano Pioli. Anche Calzona rimane una scelta possibile e segno di continuità dopo la stagione non esaltante. Tra le varie idee, sottolinea il quotidiano, rimane anche quella di Vincenzo Italiano. L'allenatore della Fiorentina ha impressionato De Laurentiis, ormai non è più un segreto. Al Napoli, come alla Lazio, piace. Ma intanto, Italiano deve prima decidere le sorti della stagione viola.