Dall’allenamento-festa al Venezia: tutti al Franchi, Firenze ci crede

Oggi l'allenamento a porte aperte, in diretta anche sul canale Twitch di Violanews

In tanti erano domenica sera alla stazione di Campo di Marte per accogliere la squadra da Napoli. Oggi in tanti saranno al Franchi per seguire da vicino l'allenamento aperto al pubblico (ore 18.30). E domenica il fortino Franchi tornerà a ruggire nella gara con il Venezia (ore 16.30): biglietti si trovano a prezzi da tutto esaurito garantito. Lo scrive La Nazione.