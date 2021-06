Dalla Russia con problemi: grane su grane per Kokorin, e il mercato incombe

L'attaccante russo non ha pace neanche fuori dal campo

Dalla Russia con furore? No, semmai con tanti problemi. E forse anche non "da", ma "verso". Dopo le voci di mercato relative a un possibile ritorno in patria per la meteora viola Aleksandr Kokorin, ecco anche un bel giallo: la Lamborghini dell'attaccante sarebbe irregolare, fermata nel centro di Mosca con un fantomatico autista del giocatore alla guida. Normale controllo? Macché, l'auto non aveva la targa, che era nel bagagliaio insieme ad altre cinque, né l'assicurazione, ed è intestata alla madre di Kokorin. Lo scrive La Nazione, che apprende da Italpress.