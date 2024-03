Dalla ripicca con il Barcellona all’incubo United: il declino di Sofyan Amrabat

C’era una volta «il miglior mediano» del Mondiale. Uno che, in Qatar, aveva attirato su di sé l’attenzione di alcuni tra i club più importanti d’Europa. Recuperi, corsa, contrasti. Difficile, dicevano, trovare di meglio. Ne erano convinti in tanti ma, soprattutto, se n’era convinto lui stesso. Non a caso, proprio nelle ultime ore del mercato, fece di tutto (per esempio non presentarsi ad un allenamento viola) pur di forzare il club a lasciarlo andare al Barcellona. È passato poco più di un anno da allora e, nel frattempo, il mondo di Sofyan Amrabat si è praticamente ribaltato. Il no al Barça, la pace con allenatore, compagni e società, quindi il finale di stagione vissuto comunque da protagonista. Poi, dopo un’estate vissuta da separato in casa, proprio l’ultimo giorno di mercato il trasferimento tanto desiderato. Voleva il Manchester United, il marocchino, e l’ha avuto. Convinto, tanto per tornare al punto di partenza, di meritare palcoscenici ben più prestigiosi del Franchi, di Firenze e della serie A. Volare ad Old Trafford insomma, è stato come avverare un sogno. Lo riporta il Corriere Fiorentino.