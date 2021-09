Dalla patch al ritratto negli spogliatoi. Il ricordo di Astori più vivo che mai

L'eterno Capitano Viola resta vivo nei ricordi

Per la Fiorentina, la trasferta di Udine, dal 2018, non potrà più essere come le altre. Il ricordo della morte di Davide Astori resta indelebile nella memoria di tutti i tifosi della Fiorentina e non solo. E la squadra continua ad omaggiarlo in silenzio e quotidianamente, come scrive La Nazione: "Nelle maglie, come annunciato già dal finire della passata, è stata inserita una patch interna in ricordo del difensore che aveva eletto Firenze come tappa definitiva della propria carriera. Non è mai stata mostrata, è il patto segreto tra la Fiorentina ed il suoi giocatori con Davide, una sorta di tatuaggio ideale appoggiato sulla pelle di chiunque indossi questa maglia, mentre all’interno dello spogliatoio del Franchi è stato ricavato uno spazio dedicato alla memoria del capitano scomparso prematuramente. C’è un ritratto di Astori, gelosamente custodito dal gruppo e che come tale si è scelto di non mostrare all’esterno. Lo avevano ripetuto più volte pure il presidente Rocco Commisso e il dg Joe Barone che Davide sarebbe stato per sempre nell’anima di questa squadra e nessuno è venuto meno a questo patto d’amore silenzioso."