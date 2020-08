Dalbert-Biraghi? Iachini li vuole entrambi. Occhi puntati anche sulla corsia di destra

Sono tantissimi i nomi che aleggiano intorno alla Fiorentina. Tra obiettivi e conferme, il mercato viola entra sempre più nel vivo. Su Repubblica Firenze, oggi in edicola, troviamo un’analisi di tutte le trattative più calde della dirigenza gigliata. In questa settimana la Fiorentina proverà a sistemare la questione Dalbert- Biraghi. La soluzione più probabile è l’allungamento dei due prestiti. Nel caso, a Iachini piacerebbe molto avere entrambi, questa però è una soluzione decisamente più difficile. Avere due mancini sarebbe l’ideale, ma è sempre più concreta l’ipotesi di prendere un giocatore sulla corsia di destra, Florenzi e Zappacosta sullo sfondo. Anche se adesso gli occhi sono puntati su un possibile clamoroso ritorno in viola (LEGGI)

