Dal trionfo largo alla sconfitta: gli incroci per la gloria o l’eliminazione

Repubblica Firenze sottolinea come un successo stasera consentirebbe alla Fiorentina di tagliare il traguardo del passaggio del turno con una giornata di anticipo. Per blindare il secondo posto, che porta agli spareggi di febbraio contro le terze dei gironi di Europa League, basterà una semplice vittoria. Servirà invece un’affermazione con tre o più gol di scarto per soffiare al Basaksehir il primato inclassifica: complice il 3-0 dell’andata a Istanbul e complice la regola che premia i risultati e la differenza reti negli scontri diretti qualsiasi vittoria con uno o due gol di scarto consentirebbe alla Fiorentina di raggiungere la squadra di Emre in classifica ma di rimanere seconda proprio per gli scontri diretti. Viceversa un successo 3- 0 o 4- 1 metterebbe i viola avanti sia negli scontri diretti sia nella differenza reti generale, secondo parametro considerato per stabilire le varie posizioni nei gironi.