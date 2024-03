Dal dramma Baretti alla morte di Astori: tutte le lacrime di Firenze

No, non è un qualcosa da ricordare, ma la Fiorentina è purtroppo abituata a situazioni drammatiche. Come riporta la Nazione, soltanto pochi giorno fa si ricordava la scomparsa dell'eterno capitano viola Davide Astori. Le coincidenze con il passato, dopo quanto successo a Joe Barone, sono davvero inquietanti. E pensare che tanti giocatori viola e membri dello staff viola hanno vissuto in prima persona entrambe le situazione. La faccia di Biraghi fuori dal San Raffaele racconta tutto il dramma che la Fiorentina e Firenze sta vivendo adesso, con il ricordo del passato. Il ricordo va anche a quello che è successo a Cesare Baretti nel 1987, uomo di fiducia dei Pontello, che si schiantò con il suo elicottero. Insomma, ricordi tragici che Firenze ha vissuto. Sperando di non aggiungere un'altra pagina nell'album dei ricordi che tutti noi vorremmo dimenticare.