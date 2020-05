Da Torino: l’acquisto di Chiesa resta la priorità nel mercato della Juventus

In attesa di novità sul fronte ripartenza, la Juventus pensa anche alla prossima stagione. La priorità del mercato dei bianconeri – scrive il quotidiano torinese La Stampa – resta l’acquisto di Federico Chiesa, a maggior ragione dopo l’accordo con l’attaccante della Fiorentina e un sostanziale via libera del presidente Commisso. Il club bianconero si sta muovendo per varare il miglior 4-3-3 possibile e il talento viola è stato individuato come pedina ideale da schierare su una delle due corsie d’attacco. Ma Chiesa mette in chiaro le cose: “Nessuna trattativa, penso alla Fiorentina” (l’intervista: LEGGI).